Деньги 23 апреля 2024, 18:01 Аналитик Солдатенкова посоветовала подготовить финансовую подушку безопасности, а не гасить ипотеку досрочно

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Люди, которые любые свободные деньги вкладывают в досрочное погашение ипотеки, не всегда поступают правильно. Об этом РИА «Новости» рассказала аналитик Инна Солдатенкова.

Она объяснила, что лучше сформировать из лишних денег подушку безопасности. Потому что, если случится непредвиденная ситуация, эта сумма поможет с ней справиться.

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Как добавила «Свободная пресса», накопления помогут, если человек потеряет работу. А досрочные погашения не спасут от начисления штрафов со стороны банка.

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