Деньги 29 июня 2023, 15:27 Аналитик Соболев: курс евро может подняться до 100 рублей до конца лета

Читать 360tv в

Курс европейской валюты до конца лета может достичь отметки в 100 рублей. Об этом сообщил начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT.

По прогнозам аналитика, на сегодняшний день на рынке нет позитивных сигналов, это может создавать риски для дальнейшего ослабления рубля. При таком раскладе курс евро до конца лета может подняться до 100 рублей, курс доллара — до 90 рублей.

Реклама

Отмечается, что курс американской валюты на Московской бирже поднялся выше 87 рублей, евро — до 95 рублей.