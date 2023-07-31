31 июля 2023, 14:06
Аналитик Соболев: курс доллара в августе может подняться до 94 рублей
Американская валюта может достичь значения в 94 рубля в начале августа. Дальнейший рост курса доллара спрогнозировал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT.
По словам аналитика, основными причинами стремительного роста курса американской валюты стали слабый торговый баланс и небольшое количество выручки.
Реклама
При этом Соболев подчеркнул, что сейчас из-за низкого спроса на отдых за границей россияне больше склонны продавать доллар, чем покупать.
Курс доллара
Реклама
Реклама