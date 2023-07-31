Деньги 31 июля 2023, 14:06 Аналитик Соболев: курс доллара в августе может подняться до 94 рублей

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Американская валюта может достичь значения в 94 рубля в начале августа. Дальнейший рост курса доллара спрогнозировал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT.

По словам аналитика, основными причинами стремительного роста курса американской валюты стали слабый торговый баланс и небольшое количество выручки.

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При этом Соболев подчеркнул, что сейчас из-за низкого спроса на отдых за границей россияне больше склонны продавать доллар, чем покупать.