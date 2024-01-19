Деньги 19 января 2024, 12:16 Аналитик Сигал назвал депозит наиболее простым способом защиты денег от инфляции

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал о способах защиты денежных средств от инфляции. Его слова передала «Газета.ru».

Наиболее простым вариантом сохранения сбережений аналитик назвал депозит. По его словам, инвестировать накопления также можно в акции российских компаний и паевые инвестфонды. Однако последняя процедура предполагает более высокие риски, добавил Infox.ru.