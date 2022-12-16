Деньги 16 декабря 2022, 13:40 Аналитик Сидоров спрогнозировал рост курса доллара до 65 рублей

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Поскольку дисконт нефти Urals к Brent растет, и пока ситуация на нефтяном рынке не стабилизировалась, скорее всего курс доллара к рублю продолжит расти. Об этом RT сообщил старший аналитик «АльфаСтрахование—Жизнь» Александр Сидоров.

До конца следующей недели один доллар может вырасти до 65 рублей.

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«После введения потолка цен на российскую нефть с 5 декабря рубль находится под сильным давлением», — добавил аналитик.

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При этом Сидоров не стал исключать локального укрепления рубля на фоне его падения за последние полторы недели.

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