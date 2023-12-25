Деньги 25 декабря 2023, 17:41 Аналитик Шнейдерман заявил, что рубль испытывает давление в преддверии новогодних праздников

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Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что рубль испытывает давление перед новогодними праздниками. В этот период растет спрос на иностранную валюту, отметил эксперт в беседе с RT.

Он также рассказал о ситуации с евро.

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«С начала декабря доллар продолжает сдавать позиции к ведущим мировым валютам. При этом позиции евро к доллару продолжают усиливаться — за несколько недель евро подорожал к доллару почти на 3%. ЕЦБ пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику», — сообщил аналитик.

По его словам, позиции евро остаются привлекательными для инвесторов. Однако маловероятно, что его курс превысит 102,5 рубля к концу 2023-го, высказался специалист.