Деньги 03 июля 2023, 19:07 Аналитик Шевченко заявил, что страны БРИКС могут создать новую валюту через год

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Страны БРИКС за один год могут создать новую торговую валюту. Однако данный процесс имеет много тонкостей. Таким мнением поделился аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, с юридической точки зрения проблем возникнуть не должно. Однако в каждой стране существуют бюрократические особенности.

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«В течение года можно было бы это создать, наполнить структуру золотом и выпустить под это золотое обеспечение какую-то валюту», — отметил Шевченко.