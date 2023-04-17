Деньги 17 апреля 2023, 23:59 Аналитик Шеин раскритиковал законопроект Вассермана о хранении наличных Аналитик Шеин усомнился в реализации законопроекта Вассермана о хранении наличных

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Анатолий Вассерман разработал законопроект, согласно которому жители России, которые хранят дома наличные средства в сумме свыше миллиона рублей, должны информировать об этом налоговую службу. Однако директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин раскритиковал данную идею, написал RT.

По словам специалиста, реализовать данный проект вряд ли получится. Возникает вопрос о том, как выявлять таких людей. Кроме того, когда человек приносит большую сумму в банк, у него и так требуют справку о происхождении денег.

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«Мне непонятна идея, чего в итоге хотят добиться этим», — отметил Шеин.