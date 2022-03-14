Аналитик Шеин объяснил решение ЦБ о порядке расчета курсов доллара и евро

Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Это решение прокомментировал в разговоре с RT аналитик Максим Шеин.

«Поскольку курс в течение дня может совершать значительные колебания, если его устанавливать по очень узкому промежутку времени, то получается, что он может очень сильно отличаться, например, от того, какой будет курс на момент закрытия торгов. Причем как в лучшую сторону, так и в худшую. Для того чтобы сделать установление официальных курсов более адекватным, соответственно, ЦБ расширяет временной коридор», — пояснил Шеин.

По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать более удобным для банков исполнение требований по нормативам ликвидности и валютным позициям.