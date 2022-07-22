Аналитик Шеин назвал причину продления запрета на снятие наличной валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство продлит ограничения по выдаче наличной валюты. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин прокомментировал такое решение. Об этом сообщил RT.

Эксперт пояснил, что Центробанк пытается вывести из России иностранные валюты. Он подчеркнул, что, по мнению руководства банка, население должно хранить средства в рублях.

«ЦБ взял курс на девалютизацию российской экономики и банковской системы прежде всего. Мы видим последствия этого. Банки избавляются от активов, вводят комиссии, для того чтобы в иностранной валюте население не хранило деньги», — отметил он.