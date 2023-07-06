Деньги 06 июля 2023, 21:28 Аналитик Самиев заявил, что рецессия в США затронет товарные рынки во всем мире

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Вся мировая экономика почувствует на себе последствия рецессии в США. Таким мнением поделился c Lenta.ru генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По его словам, заметно снизится спрос на ряд товаров. Речь идет об энергоносителях, металлах и некоторых ресурсах. Все это скажется и на ценах. Многие страны пострадают от снижения стоимости экспортируемых товаров.

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Но при благоприятном сценарии это почти не коснется России, которая уже некоторое время частично изолирована из-за санкций.

«Но многие мировые рынки в любом случае ждет негативный эффект, который может оказаться сильнее, чем масштабы рецессии из-за цепной реакции», — заметил Самиев.

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