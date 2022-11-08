Аналитик Самиев выразил мнение, что в России еще не скоро снимут валютные ограничения | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 18:29 Аналитик Самиев выразил мнение, что в России еще не скоро снимут валютные ограничения

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Аналитик Павел Самиев рассказал, что снятие валютных ограничений в России в ближайшее время маловероятно. Об этом сообщил RT.

По данным сайта kp.ru, для этого необходимо снятие санкций. Кроме того, должна быть уверенность, что после этого не начнется отток валюты. Самиев уточнил, что ничего подобного не ожидается в ближайшие полгода.

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«В любом случае, даже когда ограничения постепенно и частично начнут отменять, особый режим обращения с так называемыми валютами недружественных стран сохранится», — заключил он.

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