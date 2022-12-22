Деньги 22 декабря 2022, 21:32 Аналитик Самиев рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги

Читать 360tv в

Аналитик Павел Самиев рассказал, что доллар в данный момент является оптимальной валютой для хранения сбережений. Об этом сообщила Lenta.ru.

Эксперт пояснил, что текущая ситуация указывает на то, что евро подешевеет относительно американской валюты, уточнил сайт kp.ru. Также аналитик отметил, что деньги можно откладывать в юанях или дирхамах.

Реклама

«Они совсем не токсичны, но менее удобны и более волатильны», — заключила Самиев.

Реклама