Аналитик рынка рассказал, почему сейчас предсказать «поведение» рубля невозможно

Прогнозы рубля даже на краткие сроки делать очень сложно, потому что на его динамику сильно влияет геополитическая ситуация. При этом он, скорее всего, укрепится в случае улучшения отношений России и Западных стран, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в интервью агентству «Прайм».

Геополитический фактор, по мнению Бабина, сейчас сильнее всего влияет на рубль. Он усомнился в том, что февральское собрание Банка России сильно повлияет на отечественную валюту.

«Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю», — уточняет специалист.

При этом геополитическое негативное влияние также можно будет нивелировать и с помощью удержания высоких цен на нефть. А если ослабнут и страновые риски, то рынок сырья сможет поддержать рубль в ускоренном укреплении, подытожил он.

Цена доллара превысила 80 рублей 26 января 2022 года, рубль подешевел до таких значений с ноября 2020 года. Евро в этот же день стоил 90,24 рубля, он превысил все свои значения с июля 2021 года.