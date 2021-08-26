Аналитик Русецкий перечислил главные опасности игры на бирже

Непрофессиональные инвесторы, решившие заработать на фондовом рынке, берут на себя высокие риски. Они часто не хотят обращаться к квалифицированным специалистом, торгуют «с плечом» и пользуются советами, почерпнутыми в социальных сетях.

Об этом агентству экономически новостей «Прайм» сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Чаще всего инвесторы совершают распространенную ошибку — создают высокую концентрацию позиций.

«К примеру, на Санкт-Петербургской бирже на топ-10 акций приходится почти 50% оборотов (из 1600 акций). Чем выше доля одной позиции в портфеле, тем больше вероятность получить положительный результат, но и выше риск получить результат отрицательный против общего рыночного движения», — пояснил эксперт.

Русецкий посоветовал для точечных инвестиций получать подробный анализ конкретных акций и постоянно отслеживать динамику бумаг. Большинству новичков это недоступно.

Очень рискуют россияне, которые решили войти на фондовый рынок с заемными средствами. Русецкий предупредил, что они могут потерять все средства. Он посоветовал не доверять рекомендациям и непроверенной информации, публикуемым в соцсетях. Эксперт предложил не торговать лишь по новостному импульсу.

Эксперты Московской биржи и брокерских компаний отметили рост недобросовестных практик введения людей в заблуждение. Аферисты чаще начали спекулировать на теме фондового рынка и обманывать появившихся в этой сфере новичков.