Деньги 29 марта 2024, 12:15 Аналитик Разуваев: в апреле может произойти ослабление рубля

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В апреле 2024 года рубль столкнется с испытаниями, которые могут запустить процесс его ослабления. Такой прогноз дал экономист и аналитик Александр Разуваев в беседе с «МК».

По его словам, влияние на российскую валюту окажут геополитические события, а также увеличивающийся импорт и сокращение экспорта.

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Эксперт отметил, что многое зависит и от решения Центробанка по запрету продажи валютной выручки. Мера действует до 30 апреля, добавило радио «КП».