Деньги 09 июня 2023, 17:06 Аналитик Разуваев объяснил, что банки вводят комиссию на валютные счета для отказа россиян от доллара

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Райффайзенбанк ввел комиссию на валютные счета для своих клиентов, чтобы простимулировать их отказаться от доллара. Об этом News.ru рассказал финансовый аналитик Александр Разуваев.

Он напомнил, что, кроме Райффайзенбанка, в России не осталось других иностранных банков. И он стремится остаться в стране, пока не будет каких-либо изменений. Например, ждет, пока начнут замораживать резервы финансовой организации.

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«Это просто запретительный процент, банк хочет, чтобы люди совсем отказались от доллара. Учитывая все риски, Райффайзенбанк не может сказать, что он вообще не будет этого делать, поэтому введение такой комиссии выглядит логичным», — отметил эксперт.

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