Деньги 23 января 2024, 12:51 Аналитик Разуваев назвал банковские вклады лучшим источником пассивного дохода

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Банковский депозит остается самым популярным источником пассивного дохода. Этот успех оправдан, ведь в настоящее время кредитные учреждения предлагают довольно высокие ставки, выразил мнение финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с «Абзацем».

По его словам, данный способ получения дополнительных средств является лучшим среди прочих.

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«Кроме того, наше правительство собирается провести малую приватизацию — продать 5-10% госкомпаний, которые торгуются на бирже, с целью пополнить бюджет. Можно посмотреть и принять участие», — предложил эксперт.

Разуваев также посоветовал приобрести золото для сохранения и увеличения сбережений.