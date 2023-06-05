05 июня 2023, 18:45
Аналитик Разуваев: хорошо, если к рублевой зоне присоединятся Турция и Азербайджан
Аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с РИА ФАН заявил, что полностью уйти от доллара получится лишь в том случае, если к рублевой зоне присоединятся такие страны, как Турция и Азербайджан.
«Надеюсь, будут подвижки в плане валютной зоны. Программа минимум — Белоруссия перейдет на российский рубль, ну, а максимум — это сделают все члены ЕврАзЭС», — добавил аналитик.
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Причем он подчеркнул, что проекты единой валюты тюркских государств и валюты евразийской друг другу не противоречат.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган поднимал вопрос по созданию единой валюты тюркских государств.
Турция
Белоруссия
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