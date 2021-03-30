Аналитик рассказал, в каких банках не стоит хранить сбережения

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, как определить ненадежный банк, в котором не стоит хранить деньги. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она отметила, что в первую очередь должны насторожить слишком выгодные условия по вкладу. Также следует опасаться навязчивой рекламы.

Перед открытием вклада лучше всего изучить репутацию банка или просто почитать про него в новостях.

«Для тех, кто готов потратить время на изучение репутации банка, пригодится сайт ЦБ», — добавила Бодрова.