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    30 марта 2021, 15:19

    Аналитик рассказал, в каких банках не стоит хранить сбережения

    Дарья Морозова

    Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, как определить ненадежный банк, в котором не стоит хранить деньги. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Она отметила, что в первую очередь должны насторожить слишком выгодные условия по вкладу. Также следует опасаться навязчивой рекламы.

    Перед открытием вклада лучше всего изучить репутацию банка или просто почитать про него в новостях.

    «Для тех, кто готов потратить время на изучение репутации банка, пригодится сайт ЦБ», — добавила Бодрова.