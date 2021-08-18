Аналитик рассказал, с чем связано снижение курса евро до 86 рублей

Московская биржа анонсировала снижение курса евро до 86 рублей. С чем связано падение цен на европейскую валюту, рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Об этом написал RT.

По словам аналитика, падение евро связано с одновременным повышением цен на нефть. Если вчера они проваливались ближе к 68 долларам за баррель, то сегодня идет коррекция вверх. Кроме того, эксперт указала на нестабильность доллара по сравнению с прошлыми неделями.

«В ближайшие дни мы ожидаем, что курс евро будет колебаться в рамках 86-87 рублей, курс доллара — в пределах 73-74 рублей. Уже в сентябре мы прогнозируем более широкий коридор по евро — в частности, 86-89 рублей. По доллару возможны несколько иные колебания — 72-75 рублей», — заключила Мильчакова.