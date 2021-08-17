Аналитик рассказал, почему майнить биткоин становится сложнее

Аналитик Егор Рощупкин в разговоре с «Газетой.ru» объяснил, почему добывать криптовалюту становится сложнее. Это связано с увеличением числа майнеров и самих транзакций.

«В начале этого года, когда из Китая начался исход майнеров в связи с запретами на хождение криптовалют, хэшрейт вырос. А затем снова упал, так как желающих майнить биткоины по всему миру достаточно. На место выпавших из процесса китайских майнеров пришли другие — и тут начались сложности. Это можно сравнить с перегрузкой компьютерной системы — чем больше пользователей и задач, тем она больше тормозит», — пояснил эксперт.

Он добавил, что спрос на криптовалюту растет, в том числе за счет институционных инвесторов, а число биткоинов растет со значительно меньшей скоростью.