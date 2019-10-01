  • Аналитик рассказал о способах заработка денег на пенсию

    01 октября 2019, 16:46

    Анастасия Карпеева

    Большинство россиян волнует вопрос предстоящего выхода на пенсию, поэтому они находятся в регулярном поиске средств, чтобы обеспечить себе старость. Аналитик Катя Френкель рассказала, как заработать денег на пенсию. Об этом сообщил сайт News.ru.

    Руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель рассказала, что заработать на пенсию можно при помощи интернет-торговли, финансовых рынков, посреднической деятельности и многих других аналогичных способах.

    «Если время до пенсии еще остается, необходимо сменить русло жизни так, чтобы основная работа на кого-то плавно переросла в основную работу на себя. Фактически наемная работа — это прекрасная возможность, находясь на обеспечении у кого-то, устроить свою финансовую жизнь», — рассказала эксперт.

    Она посоветовала ежемесячно класть в банк под проценты по тысяче рублей. При этом размер вклада в одной финансовой организации не должен превышать тот, который установило государство в программе страхования депозитов (1,4 миллиона рублей).

    Катя Френкель посоветовала также не вкладывать деньги в экзотические валюты, в том числе и в криптовалюты. В таком случае можно потерять немалую часть денег только на одной комиссии при обмене.