Аналитик рассказал о способах заработка денег на пенсию

Руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель рассказала, что заработать на пенсию можно при помощи интернет-торговли, финансовых рынков, посреднической деятельности и многих других аналогичных способах.

«Если время до пенсии еще остается, необходимо сменить русло жизни так, чтобы основная работа на кого-то плавно переросла в основную работу на себя. Фактически наемная работа — это прекрасная возможность, находясь на обеспечении у кого-то, устроить свою финансовую жизнь», — рассказала эксперт.

Она посоветовала ежемесячно класть в банк под проценты по тысяче рублей. При этом размер вклада в одной финансовой организации не должен превышать тот, который установило государство в программе страхования депозитов (1,4 миллиона рублей).

Катя Френкель посоветовала также не вкладывать деньги в экзотические валюты, в том числе и в криптовалюты. В таком случае можно потерять немалую часть денег только на одной комиссии при обмене.