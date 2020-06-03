Аналитик рассказал о нестабильном росте цен на нефть

По его словам, «положение на рынке улучшается, баланс спроса и предложения восстанавливается», «но ожидать, что такая тенденция будет постоянной, не нужно».

«Стабильного восстановления спроса еще не произошло, ОПЕК+ создала предпосылки, но откаты будут неминуемо», — заключил Фролов.