Аналитик рассказал о нестабильном росте цен на нефть
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что цены на нефть будут повышаться и дальше, но до стабильности еще далеко. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «положение на рынке улучшается, баланс спроса и предложения восстанавливается», «но ожидать, что такая тенденция будет постоянной, не нужно».
«Стабильного восстановления спроса еще не произошло, ОПЕК+ создала предпосылки, но откаты будут неминуемо», — заключил Фролов.