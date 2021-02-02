Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам вырастут

В этом году не стоит ждать повышения ставок по банковским вкладам. Во втором полугодии может произойти всплеск, но он не приведет к повышению доходности. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По словам эксперта, несмотря на повышение инфляции в конце 2020 года, Центробанк не будет увеличивать ставку с 4,25% годовых.

«Более того, остается пусть и не высоким шанс возобновления смягчения денежно-кредитной политики, начиная со второго полугодия еще на 25 пунктов», — процитировало Когана агентство «Прайм».

Ставки по вкладам могут повыситься из-за ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Кредитные организации стали основными покупателями гособлигаций на фоне дефицита федерального бюджета в 4,1 триллиона рублей. В декабре это обернулось дефицитом, наблюдавшимся впервые за три года. Давление на ставки по вкладам может вырасти, если дефицит ликвидности продолжится.

Ситуация может измениться во втором полугодии, считает Коган. Причиной может стать замедление инфляции при укреплении позиций рубля и хорошем урожае. Сейчас доходность вкладов составляет -4,49% против инфляции в 5,1%. Если произойдет замедление, то значения вернутся в положительную область.