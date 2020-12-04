Аналитик рассказал, каким будет курс доллара накануне Нового года
Аналитие Богдан Зварич объяснил, каким будет курс доллара в конце текущего года после укрепления рубля на последних торговых сессиях, информирует ИА НСН.
Отмечается, что в настоящий момент национальная валюта обновила свой трехмесячный максимум к доллару. Рубль укрепляет позиции после решений ОПЕК+ о росте добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января будущего года. Доллар опустился до 74,39 рубля, стоимость евро составляет 90,29 рубля.
«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. В частности, ожидаем закрепления доллара на уровне 73-75 рублей», — уточнил Зварич.
Он подчеркнул, что удержание позиций может сохраниться до конца нынешнего года.