Аналитик рассказал, каким будет курс доллара накануне Нового года

Отмечается, что в настоящий момент национальная валюта обновила свой трехмесячный максимум к доллару. Рубль укрепляет позиции после решений ОПЕК+ о росте добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января будущего года. Доллар опустился до 74,39 рубля, стоимость евро составляет 90,29 рубля.

«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. В частности, ожидаем закрепления доллара на уровне 73-75 рублей», — уточнил Зварич.

Он подчеркнул, что удержание позиций может сохраниться до конца нынешнего года.