Аналитик рассказал, как Россия может разморозить свои валютные резервы
Аналитик Кочетков объяснил, что резервы РФ можно разморозить политическим решением
Россия не может оказать влияния на Запад, чтобы заставить их разблокировать валютные резервы ЦБ и ФНБ. Каким образом можно разморозить средства, агентству «Прайм» рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Блокировка валютных резервов России осуществлялась не на законодательном уровне, а политическим решением, напомнил специалист.
«Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением», — пояснил Кочетков.
Однако даже в этом случае не удастся вернуть репутацию американскому доллару, считает эксперт. Заморозка резервов нарушила основополагающие принципы финансовой системы, и это может случиться снова. Поэтому страны постепенно будут избавляться от долларов и евро в пользу других валют или золота, пояснил Кочетков.
На этом фоне российский рубль имеет хорошие перспективы укрепиться. Российская экономика достаточно сильна, отмечают эксперты.