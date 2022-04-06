Аналитик рассказал, как Россия может разморозить свои валютные резервы

Россия не может оказать влияния на Запад, чтобы заставить их разблокировать валютные резервы ЦБ и ФНБ. Каким образом можно разморозить средства, агентству «Прайм» рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Блокировка валютных резервов России осуществлялась не на законодательном уровне, а политическим решением, напомнил специалист.

«Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением», — пояснил Кочетков.

Однако даже в этом случае не удастся вернуть репутацию американскому доллару, считает эксперт. Заморозка резервов нарушила основополагающие принципы финансовой системы, и это может случиться снова. Поэтому страны постепенно будут избавляться от долларов и евро в пользу других валют или золота, пояснил Кочетков.

На этом фоне российский рубль имеет хорошие перспективы укрепиться. Российская экономика достаточно сильна, отмечают эксперты.