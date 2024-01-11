Деньги 11 января 2024, 13:40 Аналитик Раманинов счел возможным снижение курса доллара до 85 рублей

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Курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. В беседе с RT соответствующие данные прокомментировал аналитик проекта «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

Он предположил, что в ближайшее время рубль может еще больше укрепить свои позиции.

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«Но не слишком — до 85 рублей за доллар», — пояснил эксперт.

По мнению Раманинова, такому исходу будут способствовать намерения Центробанка РФ нарастить продажи валюты в январе–феврале.