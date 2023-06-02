Деньги 02 июня 2023, 18:49 Аналитик Раманинов рассказал, что ожидается рост цен на нефть

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Цены на нефть, скорее всего, в ближайшее время начнут расти. Таким прогнозом с RT поделился аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

По его словам, пока еще изменения на рынке не очень заметны. Но очень скоро ситуация изменится. Дело в том, что наличие дефицита будет только стимулировать цены. Кроме того, на рост повлияет и то, что в настоящее время китайская экономика также переживает момент восстановления.

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«Ситуация на рынке такова, что на месячном горизонте мы можем увидеть котировки Brent до 83—85 долларов за баррель. Нефть WTI поднимется до 78—80 долларов за баррель. Российская Urals, несмотря на санкции, поднимется до 60 долларов за баррель, а при позитивном развитии событий мы можем увидеть даже 65 долларов за баррель к концу III квартала», — отметил Сергей Раманинов.

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