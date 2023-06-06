Деньги 06 июня 2023, 18:44 Аналитик Радченко: популярность ипотечных кредитов в мае связана со снижением курса рубля

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Россияне стали чаще инвестировать в недвижимость, в мае число выданных ипотечных кредитов достигло рекордных показателей. Такой рост связан с обвалом курса рубля, сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, с начала года курс российской валюты обвалился на 25%. Россияне продолжают считать инвестиции в недвижимость самым надежным способом защиты своих сбережений, отсюда и рекордные показатели.

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Как сообщили «Дни.ру», суммарный объем выданных банками РФ кредитов на недвижимость в мае достиг 590 миллиардов рублей.