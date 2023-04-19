Деньги 19 апреля 2023, 11:11 Аналитик Радченко: инвестиции в недвижимость остаются самым надежным способом сохранения сбережений

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На фоне ослабления рубля большинство россиян начали активнее инвестировать в недвижимость в надежде сохранить свои денежные сбережения. Об этом сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, на сегодняшний день хранить деньги в депозитах невыгодно — банковские вклады не в силах покрыть инфляцию. Также нет выгоды в покупке американских и европейских валют.

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Эксперт отметила, что сейчас именно инвестирование в недвижимость является главным и надежным способом сохранения своих сбережений.