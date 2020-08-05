Аналитик прокомментировал увеличение цен на нефть марки Brent

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал увеличение цен на нефть марки Brent.

По данным специалистов, стоимость нефти этой марки превысила 45 долларов за баррель, пишет сайт RT.

«Я думаю, что причина заключается в том, что постепенно восстанавливается спрос на нефть, соответственно, потребление растет, мир выходит из карантинных мер. С другой стороны, со стороны предложения, наоборот, мы видим, что добыча, соответственно, снижается и есть соглашение ОПЕК+», — пояснил Юшков.

Он заметил, американские сланцевые добытчики тоже уменьшили объем производства. Цена возрастает из-за того, что на фоне восстановления спроса объем добычи не увеличивается. Аналитик добавил, что на стоимость повлияла трагедия в Бейруте, произошедшая 4 августа.