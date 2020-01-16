Аналитик прокомментировал слова Жириновского о списании долгов у россиян

Антон Шабанов считает данную идею «популистской».

«Теоретически, конечно, возможно все, но вопрос в том, за чей счет банкет? Если микрофинансовые организации действуют законно, выдают россиянам кредиты, то это означает, что они эти средства где-то привлекают под высокие проценты. И в случае прощения этих долгов встанет вопрос, кто возместит средства тем, кто положил их на счета в этих микрофинансовых организациях в качестве вкладов?», — заявил Шабанов.

Эксперт считает, что такое решение не поможет, так как проблемы с долгами никуда не исчезнут.