    16 января 2020, 10:51

    Аналитик прокомментировал слова Жириновского о списании долгов у россиян

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, накануне внес предложение: списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах. Он считает, что эти компании нужно закрыть, а долги жителей по кредитам на сумму 40 миллиардов аннулировать. Это предложение ИА Nation news прокомментировал финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов.

    Антон Шабанов считает данную идею «популистской».

    «Теоретически, конечно, возможно все, но вопрос в том, за чей счет банкет? Если микрофинансовые организации действуют законно, выдают россиянам кредиты, то это означает, что они эти средства где-то привлекают под высокие проценты. И в случае прощения этих долгов встанет вопрос, кто возместит средства тем, кто положил их на счета в этих микрофинансовых организациях в качестве вкладов?», — заявил Шабанов.

    Эксперт считает, что такое решение не поможет, так как проблемы с долгами никуда не исчезнут.