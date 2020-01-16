Аналитик прокомментировал слова Жириновского о списании долгов у россиян
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, накануне внес предложение: списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах. Он считает, что эти компании нужно закрыть, а долги жителей по кредитам на сумму 40 миллиардов аннулировать. Это предложение ИА Nation news прокомментировал финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов.
Антон Шабанов считает данную идею «популистской».
«Теоретически, конечно, возможно все, но вопрос в том, за чей счет банкет? Если микрофинансовые организации действуют законно, выдают россиянам кредиты, то это означает, что они эти средства где-то привлекают под высокие проценты. И в случае прощения этих долгов встанет вопрос, кто возместит средства тем, кто положил их на счета в этих микрофинансовых организациях в качестве вкладов?», — заявил Шабанов.
Эксперт считает, что такое решение не поможет, так как проблемы с долгами никуда не исчезнут.