Аналитик прокомментировал рост цен на нефтяном рынке

По данным издания, на фоне сообщений о встрече в рамках ОПЕК+ цены на нефть начали расти. Переговоры намечены на шестое апреля. Отмечается, что их инициатором выступила Саудовская Аравия. По предварительной информации, приглашение на встречу получил ряд стран, которые не входят в картель.

«Это первые попытки стабилизации рынка нефти с момента обрушения 9 марта, поэтому рынок воспринимает эти новости исключительно позитивно и котировки растут», — заметил аналитик.