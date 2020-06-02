Аналитик прокомментировал рост рубля

«Они (инвесторы — прим. ред.) надеются, что цены на нефть будут сохраняться на высоких уровнях и далее, а также на то, что сокращение добычи приведет к снятию переизбытка нефти на рынке», — заметил Коренев.

В итоге растет стоимость «черного золота» и стоимость рубля по отношению к доллару и евро. Отмечается, что укреплению рубля поспособствовало восстановление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи странами-экспортерами.

По словам специалиста, наиболее оправданной перспективой в ближайшем будущем выглядит коридор в 70-75 рублей за доллар. Он предположил, что Центробанк и Минфин будут стараться держать российскую валюту на этом уровне. Однако не исключено вмешательство дополнительных факторов.

«Я вижу 70-75 по крайней мере на ближайшие два-три месяца», — подытожил Коренев.

Накануне на торгах на Московской бирже доллар подешевел до 69,25 рубля, а курс евро снизился до 77,49 рубля.