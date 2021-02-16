Аналитик прокомментировал методы банковских мошенников

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев рассказал, что банковские мошенники обычно стараются вызвать у жертвы одну из двух эмоций: страх или жадность. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Обычно клиенту либо сообщают о подозрительных переводах с его счета, после чего многие добровольно называют все данные, либо обещают какие-нибудь выплаты, например, в рамках социальной помощи в связи с пандемией.

«Тут люди тоже зачастую клюют. Основные враги — это страх и жадность», — рассказал Коренев.

Чтобы избежать таких прецедентов, эксперт рекомендовал повышать финансовую грамотность, а также не теряться во время звонков мошенников, не поддаваясь ни страху, ни желанию получить лишние деньги.

«Не надо поддаваться на достаточно грамотные, кстати, уговоры сообщить код, из-за того, что якобы сейчас у вас со счетом происходят сомнительные операции. Не нужно жадничать, если вам позвонят и скажут, что вам начисляют пять тысяч в рамках социальной помощи. Все это можно проверить», — подчеркнул Коренев.

Он уточнил, что насчет выплат можно уточнить в МФЦ, там расскажут, действительно ли они вам полагаются. При этом сотрудники никогда не попросят назвать личные данные, которые дают доступ к счету клиента.