    19 марта 2020, 16:48

    Аналитик прокомментировал изменение курса рубля

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Голубовский, финансовый аналитик, прокомментировал изменения в курсе рубля. Он считает, что беспокойство инвесторов приводит к оттоку спекулятивного капитала. Об этом написало издание iReactor.

    Специалист также отметил, что изменения происходят из-за краха на мировых биржах, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    Голубовский сказал, что стабильность на мировых торгах притягивает в Россию большое количество спекулятивного иностранного капитала, так как рубль является высокодоходным. Однако, по словам, эксперта, спекулятивный капитал «сдувает». Он считает, что это связано с падением котировок.

    Специалист заявил, что очередного снижения барреля не стоит ожидать в ближайшее время. Ситуация должна стабилизироваться к концу недели.