Аналитик прокомментировал изменение курса рубля

Специалист также отметил, что изменения происходят из-за краха на мировых биржах, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Голубовский сказал, что стабильность на мировых торгах притягивает в Россию большое количество спекулятивного иностранного капитала, так как рубль является высокодоходным. Однако, по словам, эксперта, спекулятивный капитал «сдувает». Он считает, что это связано с падением котировок.

Специалист заявил, что очередного снижения барреля не стоит ожидать в ближайшее время. Ситуация должна стабилизироваться к концу недели.