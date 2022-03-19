Аналитик предсказал «увядание» доллара

Американский доллар перестает быть основной валютой в мире. Страны начинают сокращать долю расчетов в долларах, создают альтернативные платежные системы.

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — сказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с агентством «Прайм».

Китай, как напомнил Шеин, еще семь лет назад начал активно продвигать свою валюту — юани. Международному валютному фонду (МВФ) пришлось включить китайскую валюту в корзину ключевых валют.

Постепенно увеличивать долю юаня в своих резервах стали многие страны, снижая при этом долю доллара. Ряд государств, в числе которых и Россия, сокращают долю расчетов в долларах, создают альтернативные платежные системы, отметил собеседник агентства.

Бесконтрольное печатание доллара со стороны американских властей должно было бы давно вызвать инфляцию. Этого не происходит только потому, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его мнению, использование доллара как инструмента шантажа заставит всех искать альтернативу.