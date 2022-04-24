Аналитик предрек скорое окончание укрепления рубля

Резкий рост предложения долларов и евро на рынке стал причиной сильного укрепления рубля в последнее время. Однако эта ситуация может измениться уже в ближайшие дни. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зарич.

«Экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая в понедельник пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что на фоне падения импорта из-за проблем с логистикой спрос на валюту является невысоким. Это ведет к падению котировок доллара и евро по отношению к российской валюте. Однако поддержка рубля со стороны экспортеров ослабевает, так как пик налоговых выплат пройден, при этом смягчение валютного регулирования продолжается. В этой связи укрепление рубля может прекратиться уже на следующей неделе, отметил эксперт.

Ранее финансовые эксперты предложили россиянам отказаться от долларов и евро, поскольку те «перестали быть гарантом защиты от инфляции».