Аналитик предрек сильное укрепление курса рубля

Курс доллара в ближайшее время может упасть до 30 рублей, нынешняя тенденция укрепления российской валюты в будущем будет лишь усиляться. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его мнению, курс доллара вполне может составить 30 рублей.

«Монетарные власти определят курс, исходя из желаемой инфляции и потребности в иностранной валюте», — заявил Антонов.

В то же время аналитик подчеркнул, что слишком дешевая валюта российскому банковскому сектору тоже не нужна.

Экономист Разуваев сообщил о возможной высокой волотильности рубля из-за непредсказуемой реакции рынка на различные слухи и новости.

По итогам 31 марта официальный курс доллара составил 83,2 рубля.