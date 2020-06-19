Аналитик поприветствовал снижение ставки до 4,5%

В России наблюдаются первые признаки экономического оживления после завершения режима нерабочих дней, отметил эксперт. Он уверен, что решение ЦБ найдет отклик во многих регионах.

«Снижение ставки — событие, которым заканчивается экономический кризис. Удешевление кредита направлено на перезапуск экономики», — сказал Колташов.

ЦБ снижает ключевую ставку в условиях, неблагоприятных для рубля и для экономики в целом, заметил эксперт. Это значит, регулятор пытается создать гражданам условия, когда экономическая депрессия уже наступила.

«Те, кто должен был, обанкротились, а те, кто может развиваться, — им кредит предлагается дешевле», — добавил Колташов.

Заранее нельзя оценить эффективность решения, принятого советом директоров Банка России.

«Потому что это зависит от той энергии правительства по созданию новых классов покупателей недвижимости. Если государственная политика в отношении медиков, работников школ позволит им брать эти кредиты по сниженным процентам — значит, мы выходим [из депрессии]», — сказал руководитель Центра политэкономических исследований.

Сейчас правительство в первую очередь должно дать гражданам стабильную и оплачиваемую работу, чтобы они могли погасить кредиты и смотреть в будущее уверенно.