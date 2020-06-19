    19 июня 2020, 18:49

    Аналитик поприветствовал снижение ставки до 4,5%

    Алена Макаренко

    Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых. А значит, ипотека подешевеет и потребительские кредиты станут для россиян доступнее. Такой прогноз дал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов, сообщило издание Daily Storm.
    Аналитик поприветствовал снижение ставки до 4,5%

    В России наблюдаются первые признаки экономического оживления после завершения режима нерабочих дней, отметил эксперт. Он уверен, что решение ЦБ найдет отклик во многих регионах.

    «Снижение ставки — событие, которым заканчивается экономический кризис. Удешевление кредита направлено на перезапуск экономики», — сказал Колташов.

    ЦБ снижает ключевую ставку в условиях, неблагоприятных для рубля и для экономики в целом, заметил эксперт. Это значит, регулятор пытается создать гражданам условия, когда экономическая депрессия уже наступила.

    «Те, кто должен был, обанкротились, а те, кто может развиваться, — им кредит предлагается дешевле», — добавил Колташов.

    Заранее нельзя оценить эффективность решения, принятого советом директоров Банка России.

    «Потому что это зависит от той энергии правительства по созданию новых классов покупателей недвижимости. Если государственная политика в отношении медиков, работников школ позволит им брать эти кредиты по сниженным процентам — значит, мы выходим [из депрессии]», — сказал руководитель Центра политэкономических исследований.

    Сейчас правительство в первую очередь должно дать гражданам стабильную и оплачиваемую работу, чтобы они могли погасить кредиты и смотреть в будущее уверенно.