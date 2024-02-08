Деньги 08 февраля 2024, 16:14 Аналитик Попов спрогнозировал снижение ставок по вкладам в ближайшие два-три года

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Российские банки могут начать снижать процентные ставки по вкладам уже в ближайшие два-три года. Такой прогноз дал главный аналитик ПСБ Денис Попов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, в ближайшее время ситуация не изменится, поэтому данный период является наиболее благоприятным для закрепления высокой доходности по депозитам.

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Сейчас ставки в кредитно-финансовых организациях колеблются в пределах 8-15% годовых, добавил «ФедералПресс».