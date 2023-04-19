Деньги 19 апреля 2023, 18:05 Аналитик Пикин рассказал, на что повлияет падение цен на нефть Brent Аналитик Пикин заявил, что падение цен на нефть Brent является нормальным явлением

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Стоимость нефти Brent упала до отметки ниже 83 долларов за баррель. Данное изменение прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом сообщил RT.

Специалист назвал колебании стоимости в пределах 70—90 долларов за баррель нормальным явлением. При этом чаще всего изменения цены в данном промежутке связаны с новостной повесткой.

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«Например, вчера вышла информация по запасам. На основе этой информации сделали вывод, что можно играть на понижение. На следующей неделе выйдет другая информация — все сыграют на повышение», — рассказал Пикин.