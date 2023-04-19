19 апреля 2023, 18:05
Аналитик Пикин рассказал, на что повлияет падение цен на нефть Brent
Аналитик Пикин заявил, что падение цен на нефть Brent является нормальным явлением
Стоимость нефти Brent упала до отметки ниже 83 долларов за баррель. Данное изменение прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Об этом сообщил RT.
Специалист назвал колебании стоимости в пределах 70—90 долларов за баррель нормальным явлением. При этом чаще всего изменения цены в данном промежутке связаны с новостной повесткой.
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«Например, вчера вышла информация по запасам. На основе этой информации сделали вывод, что можно играть на понижение. На следующей неделе выйдет другая информация — все сыграют на повышение», — рассказал Пикин.
Нефть
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