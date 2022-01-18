Аналитик перечислил обязательные к покупке акции

Мосбиржа допустила к торгам сразу 80 новых акций зарубежных компаний. В первую очередь стоит присмотреться к американским ритейлерам, заявила аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.

По словам специалиста, среди американских ритейлеров внимания заслуживает Nordstrom. После антиковидных ограничений компания восстановилась еще не полностью, но имеет устойчивую рыночную позицию. Также можно купить акции American Eagle Outfitters, которая показывает рекордную выручку и прибыль.

«В пределах 4% повысилась маржинальность по валовой прибыли, операционная маржа улучшилась до 16,5%, не наблюдавшихся с 2007 года. В случае, если высокий спрос и положительные изменения окажутся устойчивы, компания может быть интересна», — сказала Прохорова агентству «Прайм».

Она посоветовала присмотреться к изготовителю и поставщику химикатов и реагентов Avantor. Капитальные расходы компании составляют всего лишь 1% от выручки. Еще можно приобрести бумаги таких компаний, как Sprouts Farmers Market, Inc. и Dick’s Sporting Goods.