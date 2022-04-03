Аналитик перечислил факторы укрепления рубля

В последнее время на валютном рынке происходит укрепление рубля. Это объясняется снижением объемов импорта, объяснил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — отметил аналитик в беседе с агентством «Прайм».

Рубль еще поддерживает введение 12-процентной комиссии на покупку валюты, а также решение России о переводе оплаты за газ в рубли. Последнее Джиоев назвал положительным моментом для отечественной валюты.

Престиж доллара и евро серьезно уронили введение странами Запада санкции и ареста российских счетов. После этого страны всего мира начали процесс перехода на национальные валюты для взаиморасчетов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока, по его словам, этот процесс находится на начальном этапе. Но остановить его не сможет уже никто. Пресс-секретарь лидера государства также отметил, что в истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире.