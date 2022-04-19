Аналитик оценил шансы доллара лишиться статуса главной мировой валюты

Доллар США не сможет повторить судьбу британского фунт стерлингов и стать де-факто «валютой стран второго эшелона» не сможет. Для этого необходимо, чтобы произошло нечто экстраординарное. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель отдела аналитических иследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он напомнил, что во время ухода фунта стерлингов «в тень» Великобритания уже не являлась ведущей экономикой не только мира, но даже Европы. Страна утратила большую часть влияния на глобальные процессы на континенте. Доллар находится совсем в ином положении. США по-прежнему представляет крупнейшую экономику мира, доллар остается главной резервной валютой планеты.

«Да, со временем ее подвинет Китай, но юань — более закрытая история, чем доллар, поэтому его влияние растет строго пропорционально необходимости и желанию властей государства», — предположил Коган.

Он отметил, что позиции доллара постепенно действительно ослабеваеют, но ожидать в ближайшие годы тотальных обвалов не приходится. Для этого должно произойти что-то действительно экстраординарное, подчеркнул аналитик.

Ранее Центральный банк России разрешил продавать населению наличную валюту. Россияне смогут купить ее у отечественных банков с 18 апреля по 9 сентября. При этом до сентября сохраняется ограничение на снятие средств с валютных счетов.