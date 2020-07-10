Аналитик оценил прогнозы о повышении цены на нефть до 150 долларов за баррель

Финансовый аналитик Виталий Калугин оценил прогноз о повышении цены на нефть до 150 долларов за баррель через пять лет, который сделал экономист из США Тревор Вудс.

По его словам, такое развитие событий на рынке маловероятно. Он отметил, что подобные предположения делаются лишь для того, чтобы привлечь внимание людей.

«Я к таким прогнозам отношусь весьма скептически. В данном случае вероятность, что нефть окажется на таком уровне мизерная», — процитировало Калугина ИА Ura.ru.

Как считает специалист, нефть будет колебаться на уровне приблизительно 45-55 долларов за баррель в ближайшие несколько лет. Он уточнил, что экономический кризис способствует снижению цен, а опасность локальных конфликтов в Саудовской Аравии будет наоборот увеличивать их.

Эксперт пояснил, что нефть уже не будет стабильно находиться на каком-либо конкретном уровне. По его мнению, резкий рост цены возможен лишь при развитии конфликта в Персидском заливе. Он уточнил, что американские компании компенсируют повышение стоимости сырья при помощи увеличения добычи.