Аналитик оценил планы создать новые купюры во времена безналичного расчета

Независимый финансовый эксперт, аналитик Антон Шабанов оценил планы Центробанка создать новые купюры во времена, когда большинство людей пользуется безналичным расчетом, написал «ПолитЭксперт».

Недавно представители Банка России опубликовали главные направления развития денежного обращения на 2021–2025 года. Специалисты считают, что необходимо усилить защитный комплекс на купюрах и создать современный дизайн. Первые обновленные банкноты появятся уже в будущем году.

Как считает Шабанов безналичный расчет будет развиваться и дальше, но россияне не откажутся полностью от бумажных денег.

«Другой вопрос, на какой объем это (производство купюр — прим. ред.) будет рассчитано. Предположим, сейчас в России есть 10 купюр по 100 рублей. Возможно, их стоит оставить просто пять, потому что увеличивается расчет безналичными. Вот это важно», — предположил специалист.

По мнению Шабанова, производство купюр стоит немалых денег, поэтому не следует заменять все билеты новыми. Эксперт уверен, что нужно обновить лишь часть всего оборота купюр.