Аналитик оценил перспективы укрепления рубля

Начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров обсудил с радио Sputnik перспективы укрепления российской национальной валюты.

Специалист заметил, что в условиях, когда российский рынок в некоторой степени изолирован и есть норматива обязательной продажи части валютной выручки для предприятий, то вероятно глубокое укрепление рубля.

«Но такое укрепление не нужно государственному бюджету России (страна продает экспортные товары за доллары, а потом конвертирует их в рубли, — Прим. ред.) и не нужно с точки зрения перспектив возврата к открытому рынку», — обратил внимание Александров.

Поэтому, по его мнению, здесь стоит придерживаться более сбалансированной курсовой политики. Он усомнился в дальнейшем укреплении рубля против евро и доллара.