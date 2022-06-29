Аналитик объяснил укрепление рубля на валютном рынке

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин обсудил с Daily Moscow ситуацию на валютном рынке. Впервые с весны 2015 года курс доллара США упал ниже 51 рубля, а евро опустился ниже 53 рублей.

Отмечается, что с одной стороны российский Центробанк ввел контроль за движением капитала из страны, а с другой в РФ продолжают идти деньги от сырьевых экспортеров. При этом из-за западных санкций стал очень проблематичным вывод валюты из России.

«Из-за этого образовалось слишком высокое положительное сальдо торгового баланса и, как следствие, — слишком крепкий курс рубля. Плюсы таких заниженных курсов евро, доллара и юаня могут быть только у компаний, которые импортируют товары в Россию, закупая их за рубежом. Но, как мы видим, ассортимент в магазинах скуднеет с каждым месяцем, поскольку прежние логистические цепочки с Европой, США, Японией оказались разрушены», — обратил внимание собеседник издания.